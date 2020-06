Presidente da Alese, Luciano Bispo, externa preocupação com as finanças do Estado

20/06/20 - 10:36:24

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), acompanhou, atentamente, a prestação de contas referente ao 1º Quadrimestre de 2020 das Metas Fiscais do Governo do Estado de Sergipe feita pelo secretário de Estado da Fazenda, Marco Antônio Queiroz, para os deputados estaduais em mais uma sessão remota e externou sua preocupação com as finanças do Executivo.

Luciano Bispo reconheceu que graças ao apoio do governo federal, o governador Belivaldo Chagas (PSD) conseguiu pagar a folha do funcionalismo público. “Mesmo com a queda nas arrecadações dos meses de abril e maio, os repasses que chegaram, mesmo com 15 dias de atraso, foram louváveis. Caso contrário, o Estado não teria condições de cumprir”.

Em seguida, o deputado entende que a situação das finanças tende a se complicar ainda mais nos próximos meses. “Tá ficando muito difícil e a nossa previsão é que o 2º quadrimestre traga um cenário bastante preocupante. As arrecadações vão continuar caindo e tem que ver se não vai ficar insustentável essa situação do governo federal, até quando eles vão poder ficar enviando essa quantidade de recursos”.

Por fim, Luciano Bispo elogiou muito a exposição feita pelo secretário de Estado da Fazenda, Marco Antônio Queiroz. “A vinda dele (Queiroz) passa mais clareza para esta preocupação de todos nós com Sergipe. Nós saímos um pouco melhor neste momento até pelo aperto que demos em 2019. Graças aquilo nós conseguimos atravessar este primeiro semestre difícil”.

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese