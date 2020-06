São João digital vai celebrar a cultura, o turismo e gastronomia maranhense

20/06/20 - 09:26:03

De 23 a 26 de junho, o Sebrae Maranhão e a Secretaria de Turismo do Estado do Maranhão realizam evento digital para comemorar as festividades do período junino.

Os festejos juninos chegaram. Uma das principais festas populares que tanto encanta pelos ritmos, apresentações envolventes e diversas riquezas festejadas em louvor a São João, nesse ano será diferente. Mesmo sem o calor presencial, do bumba-meu-boi atravessando o estado do Maranhão e a performance das coreiras com suas saias coloridas nos arraiais, o São João será comemorado, dessa vez “em casa”.

Uma iniciativa do Sebrae Maranhão e o Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), vai permitir vivenciar os festejos juninos, a gastronomia e artesanato típicos característicos do período, por meio do São João Digital, que acontece de 23 a 26 de junho. A iniciativa conta uma programação especial de oficinas gastronômicas e de economia criativa, transmissões ao vivo, apresentações culturais, entre outras.

“O mês de junho é sempre muito especial, pois aprendemos a confraternizar por meio das manifestações culturais que fazem a história e reafirmam a identidade dos maranhenses. Infelizmente nesse ano não poderemos estar presencialmente próximos. É preciso manter acesa a chama do São João, da nossa cultura e faremos isso de forma variada e online para comemorarmos os festejos juninos em 2020. A crise vai embora, mas a beleza e o encanto do Maranhão ficam!” explica o secretário estadual de turismo, Catulé Júnior.

A proposta do São João Digital é levar aos turistas, agentes de viagens e o público em geral, uma vivência de São João diferente, a partir de experiências que remetam ao seu festejo e história, de forma única e cheio de diversidades.

O coordenador estadual de Turismo e Cultura do Sebrae no Maranhão, Luís Walter Muniz, destaca que o São João Digital surge como um momento único de inovar para sociedade e para os empreendedores, que também poderão aproveitar o momento para se capacitarem, com a programação de oficinas envolvendo a economia criativa, o turismo e a gastronomia.

“Nesse período junino, o Sebrae não poderia ficar de fora. E junto com a Secretaria de Turismo preparamos o São João Digital que vai ampliar o raio de ações e preparar nossos empreendedores e a sociedade em geral. Trata-se de um momento de integração do turismo, economia criativa, assim como a gastronomia. Aproveitem e acompanhem nossa programação, mesmo nesse distanciamento, estamos juntos”, frisa” Walter.

A programação e as lives podem ser acompanhadas pelas redes sociais do Sebrae Maranhão e perfil promocional da Setur, as inscrições para as oficinas na loja virtual https://loja.ma.sebrae.com.br/loja/ .

A transmissão online que fechará a programação semanal será transmitida nos instagrans @materradeencantos e @sebraemaranhão. Vamos descobrir as curiosidades e assistir às apresentações dos sotaques de bumba meu boi no dia 26 de junho, sexta-feira, às 19h.

CAPACITAÇÕES

Na programação de oficinas, o Sebrae preparou capacitações exclusivas voltadas para economia criativa e turismo. No dia 23 de junho, o Criativo de Moda e ludovicense, Manoel Mougeot, comanda a oficina Vitrine Virtual Junina. Na oficina, os empreendedores criativos receberão dicas e orientações dos cenários juninos para elaborarem sua vitrine virtual e alavancarem as vendas no período festivo de São João.

Outra atração que vai trabalhar fortemente a gastronomia são as oficinas comandadas pelo chef maranhense e descendente de libaneses, Júnior Ayoub. O chef vai compartilhar ensinamentos e orientações para elaboração de pratos tipicamente maranhenses, como a oficina de Cuxá com espetada de peixe pedra.

E para explorar as possibilidades artísticas desse período festivo, valorizando a cultura maranhense, a arquiteta urbanista e escritora maranhense, Rosiane Farias Bastos, comandará a oficina Aquarela Junina, no dia 25 de junho. Quem não sabe desenhar ou nunca pintou aquarela, vai ter a oportunidade de conhecer as técnicas e efeitos, utilizando materiais acessíveis para obter resultados satisfatórios.

As inscrições para as oficinas são gratuitas e estão sendo realizadas na loja virtual do Sebrae Maranhão (https://loja.ma.sebrae.com.br/loja/).

Programação das oficinas

23/06 – (terça-feira) – Oficina Vitrine Virtual Junina

Horário: 17h

Inscrições gratuitas através da Loja Virtual Sebrae Maranhão

Palestrante: Manoel Mougeot

24/06 – (quarta-feira) – Oficina Cuxá com espetada de peixe pedra

Horário: 17h

Inscrições gratuitas através da Loja Virtual Sebrae Maranhão

Palestrante: Junior Ayoub

25/06 – (quinta-feira) – Oficina Aquarela Junina

Horário: 17h

Inscrições gratuitas através da Loja Virtual Sebrae Maranhão

Palestrante: Rosiane Farias Bastos

26/06 – (sexta-feira) – Oficina Caldo de Tarioba com pão de Santo Antônio

Horário: 17h

Inscrições gratuitas através da Loja Virtual Sebrae Maranhão

Palestrante: Junior Ayoub

São João Digital na sua casa

Data: 26.06

Horário: 19h

Divulgação: Perfis @sebraemaranhao e @materradeencantos no Instagram e Canal Sebrae Maranhão no Youtube

ASCOM SETUR