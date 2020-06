SERGIPE ESTÁ COM QUASE 18.500 CASOS DO COVID-19 E MAIS DE 440 MORTOS

20/06/20 - 21:19:28

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste sábado, 20, o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 641 novos casos registrados e mais 22 óbitos. Em Sergipe, 18.449 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 448 morreram. Um caso registrado em Indiaroba e dois em Itabaiana foram alterados para Aracaju.

A capital registrou 12 mortes: quatro idosos, todos sem comorbidades, de 64, 72, 81, 84 anos. Três tinham hipertensão e diabetes combinadas: duas mulheres, de 76 e 80 anos, e um homem de 59 anos. Há, ainda, um homem de 61 anos, com hipertensão; senhor de 76 anos, com neoplasia e hipertensão; um idoso de 98 anos, com doença renal crônica; uma mulher de 82 anos, com doença neurológica crônica; e uma mulher de 59 anos, com neoplasia.

Cinco dos pacientes do interior de Sergipe que morreram não tinham comorbidades: mulher, 54, de Capela; homem, 73, de Nossa Senhora do Socorro; mulher, 50, de Nossa Senhora das Dores; mulher, 52, de Carmópolis; homem, 50, de Estância.

As demais mortes foram: homem, de 51 anos, de Capela com imunossupressão; idoso de Maruim, com 65 anos, hipertenso e diabético; homem de 44 anos, de Frei Paulo, com diabetes, linfoma, obesidade e imunossupressão; uma idosa de 74 anos, de Itabaiana, com doença cardiovascular crônica; idoso, 96, residente de Boquim, com pneumopatia.

São 6.790 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 41.035 exames e 22.586 foram negativados. Estão internados 520 pacientes, sendo 203 em leitos de UTI (104 na rede pública, sendo 101 adultas e 3 pediátricas; e 99 na rede privada, sendo 97 adultas e 2 pediátricas) e 317 em leitos clínicos (202 na rede pública e 115 na rede privada). São investigados mais 16 óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.