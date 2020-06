Sukita teria recebido auxílio emergencial de R$ 600 pago a prejudicados pela pandemia

O ex-prefeito Manoel Messias Sukita solicitou e recebeu, do governo federal, o valor de R$ 600 referente ao auxílio emergencial, criado para amenizar a situação financeira de brasileiros prejudicados com os impactos na economia do novo coronavírus. A informação foi publicada neste sábado pelo radialista Gilmar Carvalho, em seu portal. Mesmo morando em uma mansão na cidade de Capela e usufruindo de carros luxuosos, como uma BMW que fica estacionada em sua casa, Sukita requereu o benefício.

O nome de Sukita consta em uma lista produzida pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) e Controladoria Geral da União (CGU), que identificaram, após cruzamento de dados, o suposto pagamento indevido do auxílio a um total de 8.999 agentes públicos em Sergipe. Os recursos pagos totalizam o montante de mais de R$ 6 milhões. O recebimento do valor mediante inserção ou declaração de informações falsas pode caracterizar os crimes de falsidade ideológica e estelionato.

Sukita estava preso no presídio Senador Regional Senador Leite Neto (Preslen), em Nossa Senhora da Glória, onde respondia por crime eleitoral. Ele foi beneficiado com o alvará de soltura com base no julgamento do STF, que definiu que a prisão só pode ser determinada caso esgotem todos os recursos jurídicos possíveis, o chamado “trânsito em julgado”.

Para que o levantamento fosse obtido, o Tribunal encaminhou sua base de dados e a Controladoria efetuou os cruzamentos com as informações dos beneficiários. Ao apresentar o resultado do trabalho no Pleno desta quinta-feira, 18, o conselheiro -presidente, Luiz Augusto Ribeiro, enfatizou que o auxílio foi criado para que a população mais vulnerável possa enfrentar os efeitos econômicos da pandemia da Covid-19.