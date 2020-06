ASSESSORIA DE VALDEVAN DIZ QUE DEPUTADO APENAS CEDEU A ÁREA GRATUITAMENTE

21/06/20 - 10:24:18

Após a divulgação de fotos sobre uma festa que teria sido realizada em homenagem ao aniversário do deputado federal Valdevan Noventa (PSC-SE) , a assessoria de imprensa do parlamentar emitiu uma nota onde esclarece ele apenas cedeu o local para o evento.

Veja o que diz a nota

A assessoria de imprensa do deputado federal Valdevan Noventa (PSC-SE) esclarece que o parlamentar não tem nenhuma responsabilidade à mencionada live. Apenas cedeu, gratuitamente, uma área de sua fazenda para a realização da mesma.

É importante destacar que foram exigidos que as pessoas presentes estivessem portando álcool em gel e usando máscaras.

Sobre a presença do deputado em um momento do show, a assessoria de imprensa explica que Valdevan foi convidado para subir ao palco e, naquele momento, retirou sua máscara para se pronunciar. Logo após, deixou o local, não permanecendo no evento.

Por fim, a assessoria informa que o parlamentar tem se sensibilizado à situação de toda classe artística que está impossibilitada de realizar shows e eventos, perdendo a sua única fonte de sustento e renda.

Assessoria de Imprensa – Deputado Valdevan Noventa