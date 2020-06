CONDUTORA COLIDE COM UM POSTE NO BAIRRO AEROPORTO E É DETIDA POR EMBRIAGUEZ

21/06/20 - 09:48:22

Uma mulher foi detida e encaminhada para a delegacia após ser flagrada dirigindo sob efeito de álcool e colidir com um poste, no bairro Aeroporto, em Aracaju.

O fato ocorreu por volta das 23 horas deste sábado (20), quando a condutora de um veiculo Gol perdeu o controle do volante e acabou colidindo em um poste.

A CPTRAN foi acionada e ao chegar ao local registrou o fato e ao realizar o teste do etilometro (bafômetro) na condutora, foi acusado 0, 63 mg/ l de álcool no ar expelido (acima de 0, 33 mg/l já cabe a detenção do condutor).

O caso foi levado para a delegacia para o devido procedimento legal.

Fonte: CPTRAN