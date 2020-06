Deputado capitão Samuel lamenta morte do tenente da polícia militar

É com tristeza que recebemos a notícia da morte do amigo e colega de farda, o tenente Juracy. Ele foi assassinado de forma covarde, onde pedimos justiça. Nos solidarizamos com toda a família e amigos que sofrem esta perda irreparável. Que Deus receba o nosso amigo em seus braços e alivie o sofrimento de quem fica.

Deputado Estadual Capitão Samuel

21/06/20 - 10:56:18