Marinha do Brasil emite alerta de mau tempo e ressaca do mar

21/06/20 - 10:39:29

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE), emitiu novo aviso de mau tempo, para os próximos dias no litoral sergipano. A ressaca tem previsão de ondas de até 3 metros, na área litorânea, válido até as 21 horas desta segunda-feira (22).

As informações passadas pela Marinha são de que os dados emitidos pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) ressaltam aviso de ventos fortes com até 60k/h com validade até a noite deste domingo.

A Marinha informa ainda que já foram encaminhados comunicados às marinas, iates clubes e empresas de transporte marítimo, reiterando a necessidade de precaução durante este período. E coloca à disposição (79) 3711-1646 para chamados.