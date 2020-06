Partidos de oposição vão se reunir nesta segunda-feira e podem fechar chapa a prefeito

21/06/20 - 19:05:08

Da Redação do Faxaju

Será nesta segunda-feira (22), as 10 horas, o encontro dos presidentes do Patriotas, Uezer Mota Marquez, do DEM, ex-deputado José Carlos Machado e do PSB, ex-deputado Antônio Carlos Valadares, para tratar sobre coomposição das três legendas, com o objetivo de fechar uma aliança de oposição para disputar a Prefeitura de Aracaju.

Segundo relata um dos três participantes da reunião haverá uma discussão sobre os nomes que formarão a chapa majoritária, sem haver imposições, com uma decisão em conjunto. Será possível definição sobre os dois candidatos – prefeito e vice – com tendência para que os indicados sejam Valaddares Filho (PSB) a prefeito, com a delegada Georlize Teles (DEM) para vice.

Há comentários de que o Patriotas ainda tenta convencer à vereadora Emília Santiago a ser candidata à Prefeitura de Aracaju, mas ela está irresistível na posição de que vai para a reeleição, principalmente depois que se aposentou da Defensoria Pública, na semana passada.

Com essa posição definitiva de Emília, os nomes de Valadares Filho e Georlize Teles ficam à disposição para formação da chapa, com tendência para Valadares ser o prefeito e Georlize a vice, mesmo que alguns integrantes do DEM considerem que a delegada tem condições de encabeçar a chapa. Entretanto, a maioria que Valadares já disputou a Prefeitura por duas vezes e obteve bom resultado junto ao eleitorado, levando sempre o pleito para o segundo turno.

Reunião do PSB – O deputado federal Valadares Filho participou de reunião oline, semana passada, com a Executiva Nacional do PSB, e o presidente da sigla, Carlos Siqueira, disse que via com otimismo a determinação de Valadares de, “mais uma vez, o ex-deputado colocar seu nome como pré-candidato a prefeito de Aracaju”.

Nessa reunião da Executiva foi tratada de estratégia para a estrutura da pré-campanha e que a pré-candidatura de Valadares Filho a prefeito de Aracaju “aparece firme no radar de prioridades do partido para as eleições municipais deste ano”.

Depois do encontro desta segunda-feira, o bloco vai trabalhar coeso para atrair novas legendas, como será o caso do Avante, do Partido Verde (PV) e de outros que pretenderem fortalecer a aliança para a disputa de outubro, com chance de levar o pleito para o segundo turno.