SSP determina investigação rápida para encontrar assassinos de policial militar

21/06/20 - 10:45:03

Tenente foi executado no conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro

O secretário da Segurança Pública, João Eloy, lamenta profudamente a morte do tenente QOAPM Juraci Rosa Santos, na noite deste sábado (20), no conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro. Ele foi assassinado por dois marginais e não teve chances de reação.

O delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro, recebeu determinação do secretário da Segurança Pública para que as investigações sejam rigorosas e rápidas, para que os responsáveis pelo crime possam ser identificados.

Para isso, foram enviadas para apurar a ocorrência, desde os primeiros momentos, equipes especializadas do Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O velório ocorre neste domingo (21), no Povoado Umbuzeiro, entre Feira Nova e Nossa Senhora da Glória, na residência do senhor Domingos. O sepultamento será às 16h, no cemitério local.

Ascom SSP