Tenente da polícia militar executado a tiros no Mutirão em Nossa Senhora do Socorro

21/06/20 - 07:45:54

Mais um policial militar é assassinado a tiros no estado de Sergipe

Desta vez, a vitima foi o tenente PM Juracy, do 5º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Ele foi executado a tiros na noite deste sábado (20) em uma rua do Mutirão do Conjunto João Alves Filho, no município de Nossa Senhora do Socorro.

As primeiras informações são de que dois elementos em uma motocicleta se aproximaram do militar e efetuaram os disparos, matando-o no local. Em seguida, a dupla fugiu tomando rumo ignorado.

Após o crime, várias viaturas da Polícia Militar foram para o local e efetuaram buscas tentando localizar os assassinos, porém até o final da noite eles não haviam sido localizados.

O motivo do crime ainda é desconhecido. A polícia civil vai investigar o caso

Com informações do Blog Espaço Militar