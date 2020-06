Unit auxilia capacitação de equipe de Enfermagem de Hospital de Campanha

Curso é realizado de forma on-line e beneficia 30 profissionais da área de enfermagem

Os cursos de Saúde da Universidade Tiradentes estão participando ativamente das ações de combate à Covid-19 por meio de parcerias com órgãos municipais. Esta semana, docentes do curso de Enfermagem realizaram capacitação para os profissionais que atuam no Hospital de Campanha Cleovansóstenes Pereira Aguiar. Uma parceria entre a Instituição e o Centro de Educação Permanente da Saúde (Ceps) da Secretaria Municipal de Saúde.

Com duração de dois dias, o curso é realizado de forma on-line e os conteúdos abordados envolvem aplicação de instrumento Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional – IVCF-20; punção hipodermóclise; protocolo Spikes; paramentação e desparamentação.

Diretora adjunta da área da Saúde do Grupo Tiradentes, professora Wanessa Lordelo ressaltou a importância social da Instituição se somar às ações de combate à pandemia.

“Fomos procurados pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação de Educação Permanente, para auxiliar o treinamento das equipes para o Hospital de Campanha. Nossas docentes de Enfermagem estão atuando e estamos conversando sobre a atuação dos outros cursos”, informou.

Curso

De acordo com a coordenadora do Ceps, Jane Curbani, a parceria com a Universidade é frequente para treinamento de profissionais e estágios na área de saúde.

“É muito importante a troca de informações entre o saber da academia e o serviço público. E aqui, no Hospital de Campanha, os profissionais poderão reforçar os fluxos práticos de atendimento aos pacientes internados, desde o processo de trabalho individual até os procedimentos que exigem interação multiprofissional. Durante esses dois dias, foram capacitados 30 profissionais, divididos em turmas de dez pessoas”, explica Jane.

Este é o segundo curso ofertado em parceria com a Instituição voltado para os profissionais que atuam no Hospital de Campanha. Em maio, os docentes orientaram enfermeiros e médicos da Atenção Primária à Saúde sobre Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional; Pronação e PCR para o paciente com Covid-19.

Ações

A Universidade Tiradentes participa de ações de combate à Covid-19 desde o início da pandemia. Além da doação de equipamentos de segurança como toucas, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis e álcool gel, a Instituição emprestou um simulador endotraquial para capacitação de profissionais dos hospitais Cirurgia e São José. O aparelho é utilizado no tratamento de problemas pulmonares.

