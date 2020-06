Fantástico mau exemplo

Os políticos não se cansam de dar maus exemplos. O último foi dado pelo deputado federal Valdevan Noventa (PSC). Juntamente com o sobrinho e vice-prefeito de Arauá, Rafael Noventa (PSC), o parlamentar abriu a porteira de sua fazenda para uma festa de arromba, numa afronta às normas sanitárias de combate à Covid-19. E para estimular a plateia a se aglomerar sem usar máscaras, o deputado e aniversariante do dia ainda foi ao palco dizer que não tem medo do coronavírus porque é protegido de Deus. Como era de se esperar, o mau exemplo viralizou nas redes sociais, ganhou espaços no programa Fantástico e no portal Uol, além de nota pública da Polícia acusando Noventa de crime contra a saúde pública. Assustado com a repercussão negativa do rega-bofe, Valdevan se apressou em negar ser o organizador da festa, que apenas emprestou a fazenda para a gravação de uma live e que retirou a máscara só para discursar. Além de irresponsável, o deputado ainda acha que todo mundo é trouxa para acreditar em suas esfarrapadas explicações. Tomara que ele responda mais um processo criminal para aprender a respeitar seus semelhantes e, principalmente, as determinações legais que, diferente dele, visam proteger o povo contra o coronavírus. Desconjuro!

Reuniões decisivas

Duas reuniões, marcadas para hoje e amanhã, vão decidir se o governo de Sergipe amplia a flexibilização do isolamento social. Caberá aos Comitês Gestores de Retomada Econômica, e de Emergência analisarem o nível de colaboração popular no reforço ao distanciamento social e nas medidas sanitárias contra a Covid-19. Com base nesta avaliação, o governador Belivaldo Chagas (PSD) autorizará ou não a implementação da Bandeira Laranja, segunda fase da flexibilização da quarentena. Aguardemos, portanto!

Saúde ameaçada

Uma em cada quatro mulheres não tem acesso adequado à infraestrutura sanitária e saneamento. Conforme estudo do Instituto Trata Brasil, a falta desses serviços contribui para reforçar as desigualdades de gêneros, pois impactam a saúde, o acesso à educação e à renda, além do bem-estar. Na idade escolar, por exemplo, as meninas sem acesso a banheiro têm desempenho estudantil pior, com 46 pontos a menos no Enem, quando comparadas à média dos estudantes. Só Jesus na Causa!

Por um voto

Ninguém aposta um tostão furado no mandato do prefeito de Canindé, Ednaldo da Farmácia (PSC). Na cidade, todo mundo acredita que o Tribunal de Justiça aguarda apenas o voto do desembargador Cezário Siqueira Neto para aprovar a intervenção na Prefeitura por 180 dias. O magistrado pediu vista no processo e terá menos de 20 dias para se manifestar. Seis dos 13 desembargadores já votaram pela intervenção estadual, que visa sanar uma série de irregularidades administrativas. Homem, vôte!

Racionamento

Embora a Deso não admita, há muito vem ocorrendo racionamento de água em Sergipe. A estatal usa e abusa do discurso de “manutenção preventiva” para justificar as constantes faltas d’água no estado. A população residente na periferia da Grande Aracaju e nos povoados do interior é a mais afetada pela ausência do precioso líquido nas torneiras. Em bairro mais altos da capital, a água só chega à noite, isso quando chega. Crendeuspai!

Fossa mascarada

O manguezal da Praia 13 de Julho e do Parque Tramandaí, em Aracaju, funciona, na verdade, como a tampa de uma grande fossa. Embora o bairro 13 de Julho possua esgotamento sanitário, ao longo dos anos a Prefeitura autorizou construções em seu entorno, sem exigir o devido tratamento dos dejetos humanos produzidos pelas novas e luxuosas moradias e casas comerciais. Há quem garanta que se não existisse mangue no local para funcionar como a tampa da fossa, ninguém suportaria o forte odor que exala nos bairros 13 de Julho, Garcia e Jardins, onde estão os metros quadrados mais caros da capital. Cruzes!

No estaleiro

O deputado federal Fábio Reis (MDB), a esposa e a filha Letícia testaram positivo para a Covid-19. Pelas redes sociais, o emedebista informou que está assintomático, porém a filha teve febre, diarreia e dores abdominais. Antes de Fábio Reis, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SD), o senador Rogério Carvalho (PT) e o deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC) – ambos lagartenses – também testaram positivo para a Covid-19. No meio político sergipano já contraíram a doença os deputados estaduais Luciano Bispo (MDB), Zezinho Sobral (PODE), Adailton Martins (PSD) e a vice-governadora Eliane Aquino (PT). Aff Maria!

Discutindo coligação

As eleições em Aracaju serão discutidas, hoje, pelos presidentes do DEM, PSB e Patriotas. A ideia é formar uma chapa majoritária para enfrentar nas urnas o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Demistas e pessebistas podem compor uma chapa majoritária tendo como candidato a prefeito Valadares Filho (PSB) e como vice a delegada Georlize Teles, contando com o apoio do Patriotas da vereadora Emília Corrêa. Nas eleições de 2016, o DEM apoiou, por debaixo dos panos, a candidatura de Vavazinho, que foi derrotado por Nogueira. Marminino!

Luto

A Polícia Militar de Sergipe está enlutada com a execução do tenente Juraci Rosa Santos. O militar foi fuzilado, sábado à noite, quando se encontrava sentado na calçada conversando com amigos. Praticado por dois elementos, o crime ocorreu em Nossa Senhora do Socorro, onde Juraci morava. Desde a noite do assassinato, a Polícia está à procura dos dois criminosos, que fugiram em uma motocicleta. Lamentável!

Jogando pedra

E o empresário Carlito Ferreira de Jesus, o “Galeguinho da Roupa”, anda jogando pedra nos outros. A última, um pesado paralelepípedo, atingiu em cheio o carro do radialista Francis de Andrade. Assustado com o ato tresloucado, o comunicador foi à Polícia pedir providências contra o empresário. Em dezembro passado, “Galeguinho” foi filmado por uma câmara de rua sacando o revolver e atirando no próprio irmão Anderson Ferreira. Tem gente em Itabaiana achando que o Rivotril não anda fazendo efeito. Misericórdia!

Recorte de jornal

