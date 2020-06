Abrahão Crispim Filho diz que renovação política não será feita com “chutadores de balde”

22/06/20 - 06:02:03

“Política para mim não é profissão, não deveria ser profissão para ninguém, Política, para mim, é missão”.

As eleições municipais deste ano deverão atrair um grande número de candidatos em Aracaju, especialmente para o legislativo, que teve o último período marcado por críticas e cobrança frequentes por parte da população.

Após ter o nome especulado como um fortíssimo pré-candidato a vereador no município de Aracaju nas próximas eleições, “o jornalista do povo”, como é popularmente conhecido, recebeu muitas mensagens de apoio de familiares, amigos e de pessoas da sociedade aracajuana.

Abrahão defende uma renovação na política e acha que tem que dar oportunidades à novas pessoas, novas ideias e novo jeito de administrar e fazer política, porque a velha política tem demonstrado que não está dando mais resultados. “Precisamos de gente capacitada, que esteja disposta a ouvir mais o povo e a traçar soluções reais”, afirmou.

Além disso, o jovem que se declara pré-candidato a vereador já está com o discurso afiado e afirma que a verdadeira renovação política não se faz com chutadores de balde e baderneiros. “Ao ver uma pessoa chutando um balde ou gritando, a população tem um conforto momentâneo porque é isso que muitos de nós queremos fazer, mas na prática isso não resolve em nada os problemas da nossa cidade. Precisamos de gente capacitada, que esteja disposta a ouvir mais o povo e a traçar soluções reais. E é por me sentir preparado, que estou disponibilizando meu nome como pré-candidato a vereador”, afirmou.

