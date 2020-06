Agricultores Familiares recebem incentivo de políticas públicas integradas no campo

Programas do governo de Sergipe chegam às comunidades rurais através da Emdagro

Responsável por 70% do alimento que chega à mesa dos brasileiros, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE-2017), a agricultura familiar não deixa de produzir mesmo em meio à pandemia de Covid-19. E são agricultores como o Giscleverton Cardoso, da comunidade Lagoa da Entrada, Município de Monte Alegre de Sergipe, que contribuem para que a roda da economia agrícola sergipana não pare de girar.

Além de receber a Assistência Técnica e Extensão Rural da Emagro, em Monte Alegre de Sergipe, Giscleverton é beneficiário do Projeto D. Hélder Câmara (PDHC) e recebeu R$ 2.400,00 para a aquisição de uma novilha. O agricultor também foi contemplado com o programa de Distribuição de Sementes e recebeu, do governo de Sergipe, através da Emdagro, 10 kg de sementes de milho, plantadas em uma área de 4,5 hectares que, segundo ele, vem apresentando alta produtividade devido à qualidade das sementes.

O jovem agricultor, que não esconde sua preocupação com o novo coronavírus, diz que a agricultura não pode parar. “Sei que muitas empresas da cidade grande sentiram os impactos da Covid-19 e tiveram muitos prejuízos, mas para a gente, que vive da Agricultura, está tudo normal. Não pode parar. Para a gente, que vive da venda do leite, por exemplo, os preços se mantiveram os mesmos e nunca ficou leite em estoque, sempre vendemos. Mas espero que essa pandemia acabe logo e nossa economia volte ao normal para melhorar cada vez mais”, desejou o agricultor.

Segundo o chefe do escritório local da Emdagro em Monte Alegre de Sergipe, Márcio Conceição, o agricultor participa de vários projetos e programas da Emdagro. “Giscleverton Cardoso é um jovem que foi beneficiado pelo PDHC para a aquisição de uma novilha. Ele é assistido de forma global pela nossa equipe. Esse milho, que foi plantado há quarenta dias, foi orientado conforme análise de solo e aplicação de fertilizantes fosfatados em fundação e nitrogenado em cobertura. Ou seja, essa é uma ação integrada da Emdagro”, concluiu.

