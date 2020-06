ARQUIVADA: ANÔNIMO TENTA FORMALIZAR DENÚNCIA CONTRA A PREFEITURA DE RIBEIRÓPOLIS

22/06/20 - 10:50:30

A prefeitura de Ribeirópolis emitiu uma nota nesta segunda-feira (22), informando que “um cidadão que se escondeu no anonimato formalizou denúncia em 18.05.2020 no Ministério Público de Sergipe contra a Prefeitura de Ribeirópolis, alegando que o salário dos servidores estava em atraso há três meses. Um ato eleitoreiro para tentar denegrir a imagem da gestão. Mas após comprovar a mentira, o Ministério Público INDEFERIU a denúncia em 19.06.2020, ou seja, arquivou”, diz a nota.

Ainda segundo a nota, “mesmo diante de dificuldades financeiras, com quedas de repasses, a Prefeitura de Ribeirópolis vem cumprindo com a obrigação e não deve salário a nenhum servidor (efetivo, comissionado ou contratado). A atitude covarde do denunciante mostra apenas a paixão partidária revestida de mentira, apenas para ocupar o Ministério Público e confundir a mente dos cidadãos de bem”, conclui a nota.