Babu Santana gravou um vídeo nesta segunda-feira (22) para tranquilizar seus fãs. O ator e ex-BBB disse que logo estará em casa

22/06/20 - 23:07:32

“Passando aqui para agradecer todo o carinho de vocês, fiquei emocionado. Estou me cuidando, to bem, o susto veio pra me alertar porque preciso cuidar mais de mim. Meu quadro nao é covid, estou com diabetes e quero estudar, entender sobre o assunto… Estou confiante para ter uma vida mais saudável… Cuidem da saúde porque é nosso maior bem”.

Babu foi internado na última semana em um hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, após se sentir mal. “Força, paizão. Vai dar tudo certo”, apoiou um fã. “Se cuida, melhoras!”, falou outra seguidora.

Fonte/Foto: globo.com