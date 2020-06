Bandidos assaltam casa lotérica em Santo Amaro e na fuga deixam cair artefato

22/06/20 - 15:39:54

Bandidos fortemente armados acabaram criando muito tumulto no município de Santo Amaro das Brotas, ao tentarem assaltar uma casa lotérica no inicio da tarde desta segunda-feira (22).

A ação criminosa ganhou repercussão através das redes sociais que informavam que várias viaturas policiais estavam se descolando para o município.

Em frente à lotérica, populares encontraram um artefato semelhante a explosivos, porém ainda não há informação oficial do que possa ser.

Após fugirem do local, policiais do Gati agiram rápido e conseguiram prender dois suspeitos de terem participado do assalto.

Com informações e foto de Sandoval Noticias