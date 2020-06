Belivaldo Chagas volta a se reunir com Comitê de Emergência e avalia sobre o novo decreto

22/06/20 - 17:11:15

O governador Belivaldo Chagas realizou na tarde desta segunda-feira (22), mais uma reunião com o Comitê de Emergência para discutir os números da pandemia do coronavírus no estado e analisam se Sergipe poderá iniciar o Plano de Retomada da Economia.

O Comitê de Emergência juntamente com o Comitê de Retomada Econômica analisam o nível de colaboração das pessoas principalmente no reforço ao distanciamento social e nas medidas sanitárias, que impactam diretamente no número de infectados com a Covid-19 e na ocupação dos leitos. Estes dados são alguns dos indicadores estabelecidos no Plano de Retomada Econômica, anunciado pelo governo do Estado no último dia 15.

São dois comitês um econômico e outro científico, sendo que hoje se reuniu com um e na terça-feira será outro.

O decreto com as novas medidas será divulgado nesta terça-feira (23) e a decisão se haverá mais ou menos flexibilização irá depender da avaliação dos integrantes dos dois comitês.

Com informações e foto ASN