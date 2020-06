MÉDICA ALERTA PARA CUIDADOS COM QUEIMADURAS DURANTE O PERÍODO JUNINO

O Governo do Estado, por meio do Decreto Nº 40.619, publicado no Diário Oficial da última sexta-feira, 19, reforçou a competência dos municípios para disciplinar as atividades decorrentes dos festejos juninos diante do enfrentamento à pandemia da Covid-19, mas é nesse período que aumenta a preocupação para os profissionais da saúde que atuam no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) e recebem diversos pacientes vítimas de queimaduras.

Para a Referência Técnica da Cirurgia Plástica no Huse, Moema Santana, aqueles que acabarem se queimando com fogueiras ou fogos, alguns cuidados essenciais são importantes para não prejudicar ou agravar a lesão. “Primeiro cuidado é resfriar o local da queimadura com água corrente por aproximadamente dez minutos, envolver a região ferida com pano seco e limpo e seguir para o hospital. Não utilizem produtos caseiros sobre o ferimento, pois, isso agrava a lesão”, explicou.

Em caso de queimaduras envolvendo crianças, os cuidados devem ser redobrados. “Muita atenção com as crianças, principalmente na cozinha quando se está preparando alguma alimentação no fogão, elas são grandes vítimas nesse período, seja com líquidos aquecidos, uso de fogos de artifício, substâncias químicas e queda em fogueiras. Por isso a importância de obedecer às determinações de não comprar fogueira e nem fogos durante essa pandemia. Se todos cumprirem à risca, vamos manter a nossa unidade dentro da capacidade de lotação e o pronto socorro ficará para casos de extrema urgência”, alertou Moema Santana.

