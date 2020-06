Covid-19: quase 500 novos casos e 29 óbitos nesta segunda

22/06/20 - 21:00:05

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta segunda, 22, o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 399 novos casos registrados e mais 29 óbitos. Em Sergipe, 19.384 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 491 morreram. Um caso atribuído para Salgado foi alterado para Laranjeiras, e uma duplicidade do município de São Francisco foi excluída.

Dez mortes são de Aracaju: homem, 50 anos, com hipertensão; mulher, 79, hipertensa e diabética; homem, 47, com hipertensão, diabetes e obesidade; homem, 84, com cardiopatia, hipertensão e alzheimer; homem, 62, sem comorbidades; mulher, 72, com hipertensão e diabetes; homem, 80, sem comorbidades; mulher, 37, com hipertensão e diabetes; homem, 76, cardiopata; mulher, 76, hipertensa.

Oito são de moradores de Nossa Senhora do Socorro: mulher, 51, com diabetes e obesidade; homem, 68, hipertenso e diabético; homem, 67, com hipertensão; mulher, 65, com hipertensão e diabetes; homem, 47, sem comorbidades; mulher, 59, com obesidade; homem, 68, com doença cardiovascular crônica e doença neurológica crônica; homem, 47, com diabetes, doença cardiovascular e doença renal crônica.

As demais mortes foram: homem, 30, de Capela, com doença neurológica crônica; homem, 62 anos, sem comorbidades, morador de Umbaúba; mulher, 71 anos, de Itaporanga D’Ajuda, com hipertensão e diabetes; mulher, 67 anos, moradora de Riachuelo, com hipertensão; homem, 72, de Muribeca, com diabetes e hipertensão; homem, 49, de Laranjeiras, com hipertensão e diabetes; mulher, 46, residente de Propriá, com diabetes e doença cardiovascular; mulher, 33, de São Cristóvão, com doença respiratória crônica e diabetes; mulher, 52, de Japaratuba, com neoplasia; homem, 43, morador de Simão Dias, com doença neurológica crônica; e mulher, 79, de Aquidabã, com diabetes.

São 7.339 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 42.095 exames e 22.711 foram negativados. Estão internados 549 pacientes, sendo 224 em leitos de UTI (113 na rede pública, sendo 108 adultas e 5 pediátricas; e 111 na rede privada, sendo 108 adultas e 3 pediátricas) e 325 em leitos clínicos (213 na rede pública e 112 na rede privada). São investigados mais 14 óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.