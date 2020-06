DEPUTADO EXIGE PROVIDÊNCIA NO SENTIDO DE IDENTIFICAR ASSASSINOS DO TENENTE

22/06/20 - 14:20:07

O deputado estadual Capitão Samuel exigiu na manhã desta segunda-feira (22) que a Secretaria de Segurança Pública tome todas as providências necessárias e urgentes, no sentido de identificar e capturar os assassinos do Tenente Juraci, que foi colega de turma de soldado do parlamentar, os quais entraram juntos na corporação em 1991.

O Capitão Samuel disse que “é necessário o empenho total da SSP/SE, bem como, conclamo os colegas policiais militares e civis, para que todos unidos, possamos ir na busca destes assassinos de qualquer forma. Fazer justiça neste caso é obrigação nossa, do Estado, e principalmente, da SSP, visto que foi uma execução e tem que ter resposta urgente para a sociedade, para a família policial militar e para a família do Tenente Juraci, que perdeu seu ente querido”.

Matéria do blog Espaço Militar