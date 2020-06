Especialista alerta para os cuidados com o consumo de álcool na quarentena

22/06/20 - 13:30:03

O mundo inteiro tem se adequado às novas formas de viver e interagir durante a pandemia do novo coronavírus. Com o isolamento social, as pessoas têm buscado diversas formas de lazer, entre elas o consumo de bebida alcoólica para acompanhar algumas lives musicais nesse período. A nutricionista Aylin Correia, do Sistema Hapvida, explica sobre os impactos do consumo exagerado para a saúde.

“O álcool desidrata, prejudica funções metabólicas, elimina vitaminas e minerais, eleva cortisol, um hormônio que, em altas doses, causa inflamação, degrada a massa muscular, entre outros danos à saúde. O álcool em grande quantidade e alta frequência, age como um imunossupressor”, elucida.

A especialista faz um alerta para aqueles que consomem com frequência álcool durante o isolamento. “Aumente a ingestão de alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, vitaminas do complexo b, entre outros. Não esquecendo da hidratação. Tente alternar a ingestão de bebida alcoólica com copos de água”, orienta.

A nutricionista ressalta a importância de manter hábitos saudáveis, especialmente aqueles que já possuem doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Vale à pena buscar manter hábitos saudáveis, tanto para nossa saúde mental como fisiológica”, esclarece.

Fonte e foto assessoria