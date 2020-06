EXÉRCITO ESTÁ OFERTANDO CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL E CAPELÃO MILITAR

22/06/20 - 05:09:50

O Concurso para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) do Exército e de Capelão Militar (CM) está previsto na Portaria Nº 347 do Estado-Maior do Exército, de 8 de dezembro de 2019, que aprovou o Plano de Cursos e Estágios Gerais no Exército Brasileiro, para o ano de 2021. A mesma portaria fixa o total de vagas e as especialidades para as quais serão destinadas: Administração (3), Ciências Contábeis (2), Direito (3), Estatística (2), Informática (3), Pedagogia (1), Psicologia (1); para o Magistério Militar serão destinadas vagas para Biologia (2), Espanhol (2), Geografia (2), História (2), Inglês (2), Matemática (1), Português (1), Química (2) e Física (2). Além de 5 vagas para o Curso de Formação de Oficiais de Enfermagem e 2 para o Curso de Formação de Oficiais de Veterinária e, para o quadro de Capelão Militar, 2 vagas para Padre Católico e 1 para Pastor Evangélico.

A idade-limite para o a concurso foi alterada pela Lei Nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército. Para o Quadro Complementar a idade máxima era 36 (trinta e seis) anos, agora é de 32 (trinta e dois) anos de idade, em 31 de dezembro do ano da matrícula. Para Capelães Militares a idade exigida é de no mínimo 30 (trinta) e no máximo 40 (quarenta) anos, completados até a data de encerramento do Curso de Formação.

Para concorrer a carreira de oficial do Quadro Complementar é necessário possuir, para as vagas de magistério, a licenciatura da área específica, para as demais áreas é necessário o diploma de graduação no ensino superior para a vaga que foi disponibilizada e outros requisitos previstos no edital do Concurso de Admissão. Além da prova intelectual o candidato é submetido a inspeção de saúde, exame de aptidão física, avaliação psicológica e comprovação de requisitos para habilitação. A Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx) está preparando o edital que deverá ser lançado em junho, no site da escola, no endereço: www.esfcex.eb.mil.br.

Fonte: EsFCEx