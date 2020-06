Gabi Martins fala de novidades na música e de preparação para carreira de atriz. m papo ao vivo nas redes sociais do Gshow, a ex-BBB e cantora falou do novo DVD

Focada na carreira e no seu novo DVD, Gabi Martins está animada com seus projetos. Em um bate-papo com a apresentadora Paula Oliveira, ela falou como está sua quarentena, com quais participantes do BBB ainda fala, sobre seu relacionamento com o ex-BBB Guilherme Napolitano e a vontade de perder alguns quilos para ter uma vida mais saudável.