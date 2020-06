Governo informa ponto facultativo nesta quarta-feira, dia 24

Serviços emergenciais do Estado estarão de plantão para atender as demandas da população

O Governo do Estado informa, de acordo com o Decreto estadual de número 40.498, de 19 de dezembro de 2019, o ponto facultativo desta quarta-feira (24), dia de São João, em todas as repartições e órgãos estaduais da administração direta e indireta.

Os serviços emergenciais do Estado, como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, polícias Militar e Civil, o Samu 192 Sergipe, hospitais e demais unidades de saúde de urgência estarão de plantão para atender as demandas da população.