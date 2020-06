Max de Zé de Toinho comemora liberação de emenda para saúde de Rbeirópolis

22/06/20 - 05:55:57

Numa forte articulação, o líder do prefeito na Câmara Municipal de Ribeirópolis, o vereador Max de Zé de Toinho (DEM) vem conseguindo várias emendas para diversas áreas do município agreste sergipano.

Uma emenda parlamentar de R$ 500 mil para a área da saúde, conquistada pelo vereador por meio da senadora Maria do Carmo (DEM), foi liberada pelo Governo Federal e cadastrada pela secretaria da saúde na última semana.

“Nosso trabalho na Câmara também é buscar recursos com os parlamentares que a gente conhece e tem bom relacionamento. Esses recursos possibilitam investimentos para atender à necessidade da nossa população, principalmente na área da saúde”, afirmou.

O vereador também destacou outros recursos obtidos junto a senadora por meio de emenda parlamentar, nos valores de R$ 300 mil para novas pavimentações em Ribeirópolis. Max lembrou que depois de anos cobrando insistentemente da administração municipal anterior o encaminhamento dessas obras, sem sucesso, a atual administração agora encaminha o que se comprometeu.

“É importante lembrar que nestes atendimentos através de emenda parlamentar, as obras não terão custos para a comunidade. Vou continuar acompanhando todas essas pavimentações como fiz nestes anos todos, pois a comunidade lutou e cobrou muito para acabar com a lama e os buracos, sem falar no pó que tomava as casas comprometendo a saúde destas famílias”, disse, acrescentando que a articulação para liberação destas obras também é fruto do trabalho do ex-deputado federal José Carlos Machado.

Foto assessoria

Por Abrahão Crispim Filho