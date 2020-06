MOSAIC FERTILIZANTES INFORMA SEGUE ORIENTAÇÕES DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS

22/06/20 - 10:32:56

A Mosaic Fertilizantes informa que não tem medido esforços para preservar a saúde e segurança de seus funcionários, seguindo plenamente as orientações das autoridades sanitárias e recomendações do Ministério Público do Trabalho, bem como está em conformidade com as normas legais na prevenção ao contágio de Covid-19.

Desde o começo de março, a empresa possui plano de contingência que prevê iniciativas como a redução de pessoas nas localidades e priorização do trabalho remoto para áreas administrativas, profissionais em grupos de risco, maiores de 60 anos, gestantes e outras comorbidades.

Nas unidades operacionais, como é o caso do Complexo Taquari-Vassouras (SE), há ainda outras precauções como o controle diário da temperatura dos profissionais (inclusive de terceiros), restrição de visitantes e fornecedores externos, aumento na frequência da limpeza de espaços coletivos, disponibilização de álcool gel e proibição do compartilhamento de ferramentas de trabalho ou aparelhos telefônicos. Foi implementada ainda a obrigatoriedade de uso de óculos de proteção, máscaras e outros equipamentos de proteção individual dentro da empresa e nos fretados, além de distanciamento seguro entre os profissionais. Alguns vigilantes monitoram a unidade para assegurar que não haja aglomerações em locais como vestiários, acesso à mina e restaurante. No refeitório também foram implementadas diversas ações como distanciamento na fila, medição de temperatura na entrada, obrigatoriedade de lavagem de mãos, disponibilização de álcool gel, proibição do sistema self-service (os funcionários do buffet que servem as refeições), redução de lugares, instalação de divisórias de acrílico nas mesas para manterem as pessoas isoladas durante as refeições, somado ao aumento da frequência de limpeza e sanitização.

A Mosaic Fertilizantes está acompanhando o estado de saúde de cada um dos seus empregados e prestando assistência quando necessário. Os profissionais diagnosticados com Covid-19 seguem em isolamento total. Os que tiveram contato com os mesmos também estão sendo monitorados e colocados em quarentena, para que sigam todos os procedimentos médicos adequados, que incluem o afastamento e testes da doença. Todo o fluxo de identificação de casos suspeitos, rastreamento, afastamento e testagem é realizado para garantir a saúde e segurança dos funcionários e terceiros que trabalham na unidade.

A empresa reforça que mantém conversas constantes com o poder público local, que está ciente de todas as ações em prol da saúde e segurança dos funcionários e comunidades durante a condução das atividades. Na qualidade de produtora de insumos essenciais à população, a Mosaic Fertilizantes continua fazendo a sua parte para que não ocorra o desabastecimento, já que é a maior produtora nacional do ácido fluossilícico – importante insumo para tratamento de água potável – e atua na produção e comercialização de nutrição animal e fertilizantes, identificada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pelo Ministério de Minas e Energia como atividade essencial da cadeia de alimentos.

Fonte assessoria