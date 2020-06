“O DEM só encaixou uma pré-candidata para deixar o partido visível”, diz presidente do DC

22/06/20 - 12:40:09

A presidente do DC em Aracaju, Giovanna Rocha, afirma que a pré-candidatura do delegado Paulo Márcio, à prefeitura de Aracaju que “ele tem a legenda do DC”. Giovanna disse ainda que “com aliança ou sem aliança, ele é pré-candidatíssimo, embora alguns pré-candidatos tão achando que ele não é. Mais sólida que uma rocha”, explicou a presidente.

Ela defende uma maior participação das mulheres nas chapas e diz lamentar a submissão. “O que vejo com muita tristeza são mulheres , mães, Delegadas participando da política e sendo submissa sem decisões próprias nas suas chapas”.

Segundo Giovanna, “a maioria dos presidentes dos partidos não permite que as candidatas encaminhe suas alianças. Vergonhoso essa situação na política sergipana. Vejo a situação do cidadania a pré-candidata não opina em nada e quando da uma opinião é dado um puxam de orelha do presidente. O DEM só encaixou uma pré-candidata para tentar deixar o partido visível, mais essa não tá colando”, disse .

Giovanna concluiu dizendo que “eu acho que as únicas pré-candidaturas sólidas hoje são a de Edvaldo e de Paulo Márcio”.