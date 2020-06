OPERAÇÃO DA PC E PM PRENDE SEIS PESSOAS POR TRÁFICO E HOMICÍDIO EM ITABAIANA

22/06/20 - 05:02:54

No sábado (20), foi realizada operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar na cidade de Itabaiana, com o intuito de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão com foco no combate aos crimes de tráfico de drogas e homicídio.

Na ação, foi preso Angleson do Nascimento Santos, conhecido como “Ão”, 37 anos, que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio ocorrido em 2001, na cidade de Itabaiana, cuja vítima foi Michel Douglas Santos Menezes, filho de um policial militar.

Também foram presos em flagrante José Valter Santos Júnior, 31 anos, Michael Silva Cunha, 29, e Shayane Pinto dos Santos, 22, por tráfico de drogas. José Valter estava em poder de aproximadamente três quilos de maconha, que estavam escondidos dentro de uma casa no bairro São Cristóvão.

Já Michael foi encontrado em um sítio no bairro José Milton Machado. No local, ele armazenava grande quantidade de drogas, dentre elas cerca de nove quilos de maconha do tipo skunk, dois quilos de maconha prensada, dois quilos de pasta-base de cocaína, balança de precisão industrial, além de aproximadamente 40 sacos de pinos vazios para embalar a cocaína e insumos para refino da droga. Também foi apreendida a quantia de R$ 15 mil em dinheiro, que estava escondida na casa da namorada de Angleson.

Informações e foto SSP