PC E PM PRENDEM AUTOR DE ROUBOS DE VEÍCULO NA ZONA SUL DE ARACAJU

22/06/20 - 05:03:07

A prisão foi feita pela CORE/PC e pelo 7º Batalhão da PM

Policiais civis do núcleo investigativo da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), com cooperação do 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM), localizaram e prenderam na última sexta-feira (20) Hugo Luciano Santos Silva, 20 anos. Ele foi conduzido para a Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), onde foi identificado como um dos autores do roubo do veículo Fiat Toro, ocorrido no dia anterior, no bairro Aeroporto, zona sul de Aracaju.

Segundo o delegado Hugo Leonardo, da DRFV, desde a última quinta-feira, os investigadores diligenciavam em busca dos suspeitos e a procura de imagens de câmeras de segurança da região. “Assim que foi noticiado o roubo, os policiais descobriram que as características dos dois suspeitos e seu modo de agir eram os mesmos do roubo de uma motocicleta cometido dias antes. A partir daí diversas diligências foram realizadas para capturar os envolvidos, tendo a equipe logrado êxito na prisão de um deles”, explicou.

O diretor da CORE, delegado Jorge Eduardo, informou que dentre os roubos praticados pelo suspeito estão uma motocicleta Yamaha YBR e uma Honda Biz na semana passada e o Fiat Toro na quinta-feira, sendo este último veículo roubado com requintes de crueldade. “Ele e o parceiro invadiram uma residência no bairro Aruana e mantiveram as vítimas como reféns dentro de um banheiro e roubaram o veículo”, destacou o delegado.

O Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado pela DRFV, onde sete vítimas foram ouvidas e reconheceram o preso como autor dos crimes. A detenção foi homologada pela Justiça sergipana, que decretou a prisão preventiva do suspeito.

As investigações continuam no sentido de localizar e prender o segundo autor do crime, que já foi identificado. A sociedade pode colaborar com informações sobre o comparsa de Hugo Luciano por meio do Disque Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.