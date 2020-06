PREFEITA NEGA AUTORIZAÇÃO PARA GRUPO MARATÁ INSTALAR USINA DE ASFALTO EM LAGARTO

22/06/20 - 13:40:23

Motivada supostamente por questões políticas, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, não autorizou a instalação no município de uma usina de asfalto do Grupo Maratá. A informação foi divulgada pelo radialista Aclécio Prata, na Aparecida FM, nesta segunda-feira.

De acordo com as informações do programa Sergipe em Destaque, a empresa solicitou à prefeitura a certidão de uso e ocupação do solo liberando a instalação da nova fábrica no povoado Urubutinga, porém o grupo recebeu com surpresa a negativa da gestora municipal, indeferindo a solicitação do Maratá.

Os vereadores já estão cientes do indeferimento da prefeitura para a chegada do novo empreendimento do Grupo Maratá, que já tem indústrias que geram atualmente em Lagarto mais de 5 mil empregos. As informações são de que os legisladores já estão dialogando sobre uma nota de repúdio e um possível tensionamento para que Hilda revogue a decisão negativa.

A nota irá repudiar a motivação politiqueira da prefeita Hilda, esposa do deputado Gustinho Ribeiro, que é adversário da família Reis, que tem ligação parentesca com os empreendedores do Grupo Maratá.

Mais de 200 empregos – A intenção da usina é fabricar asfalto para pavimentação de vias e com isso gerar 200 empregos diretos e indiretos no município. Com a rejeição da gestão de Hilda, o desenvolvimento na área em Lagarto fica comprometido, infelizmente em momento em que é preciso gerar oportunidades para as milhares de famílias desempregadas.

Fonte: MDB Lagarto