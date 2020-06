Prefeitura realiza mais uma ação de fiscalização de bares e restaurantes na praia

22/06/20 - 06:32:27

Neste domingo, 21, a Prefeitura de Aracaju desenvolveu mais uma fiscalização integrada em bares e restaurantes localizados na faixa litorânea da capital. A ação, executada pela Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), verificou o cumprimento das medidas emergenciais previstas nos decretos do governo do estado e do município, para o enfrentamento à covid-19.

A operação reuniu membros da Defesa Civil, do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) e da Guarda Municipal de Aracaju (GMA). Ao todo, 19 estabelecimentos foram fiscalizados, dos quais apenas um recebeu notificação.

De acordo com o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, o objetivo foi coibir o descumprimento das medidas estabelecidas pelos poderes executivos, por meio de decretos. “Em somação de esforços, verificamos o possível funcionamento irregular de bares e restaurantes, localizados na Orla da Atalaia. A ação, também, teve cunho de orientação aos banhistas, sobre a impossibilidade de utilização de espaços comunitários, a exemplo da estrutura física de bares”, explicou.

Na ocasião, a ocupação indevida foi identificada em alguns dos espaços visitados. Prontamente as equipes orientaram e alertaram o público sobre os riscos que a situação representava, no que se refere à propagação do novo coronavírus. Todos os equipamentos foram imediatamente desocupados. “Orientamos, principalmente, que essas pessoas permaneçam em casa, até que haja condições adequadas de retomada da normalidade”, enfatizou o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, reforça a necessidade do distanciamento social. “Mais uma vez insistimos na grande importância do isolamento social. Os países que experimentaram essa estratégia de forma séria foram os primeiros a saírem da pandemia e foram os que tiveram menos mortes. Então, precisamos que a população faça a sua parte”, salientou.

A continuidade das fiscalizações também foi destacada pelo gestor. “A Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), vai continuar fazendo as fiscalizações nos estabelecimentos, orientando quanto às medidas de biossegurança, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, utilização do álcool em gel ou outros recursos de higienização, e o distanciamento social. Mas só isso não basta. É preciso que a população contribua e que só saia de casa se realmente houver necessidade”, finalizou Luís Fernando.

Fonte e foto Semdec