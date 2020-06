Quatro cuidados para evitar a disseminação do coronavírus na construção civil

22/06/20 - 08:58:25

Confira dicas essenciais para garantir a segurança dos trabalhadores nos canteiros de obras

Muitas áreas da economia estão sofrendo os impactos diretos do período de quarentena por conta da pandemia de Covid-19. Algumas, porém, são extremamente necessárias e não podem parar. Mas, para que continuem em atividade, exigem atenção e cuidados redobrados.

Um dos segmentos essenciais que não interromperam as operações em razão da pandemia é o da construção civil. “A higienização das mãos e a redução do contato social são duas práticas que se tornaram fundamentais no combate à Covid-19”, afirma Altino Cristofoletti Junior, CEO da Casa do Construtor, maior rede brasileira de franquias de locação de máquinas e equipamentos de pequeno porte para a construção civil. “Na prática, são necessárias algumas precauções específicas para evitar a transmissão do vírus no canteiro de obras.”

Confira a seguir os principais cuidados a serem tomados visando garantir a segurança e a saúde de todos os profissionais e evitar a disseminação do coronavírus na construção civil.

Oferecer os itens de limpeza

A limpeza das mãos é uma prática essencial para evitar a propagação do coronavírus. Por isso, deve-se assegurar que a obra tenha todos os itens necessários de limpeza, como sabonetes líquidos e toalhas de papel nos banheiros. Além de disponibilizar esses materiais, deve-se incentivar os trabalhadores a realizarem a higienização das mãos com frequência.

Disponibilizar álcool gel nos ambientes de trabalho

O álcool gel também é um parceiro fundamental para combater o vírus, pois ajuda a higienizar as mãos quando não é possível usar água e sabão. Por isso, é importante que todos os ambientes de trabalho tenham esse item com fácil acesso. Afinal, de nada adianta orientar os profissionais na obra e não oferecer as condições necessárias para a higienização.

Aumentar o rigor com a limpeza de áreas comuns

É fundamental aumentar o rigor com a limpeza de áreas comuns e equipamentos, além de intensificar a higienização de maçanetas, pias e outras superfícies com as quais os profissionais tenham contato frequente – o coronavírus sobrevive até 24 horas em algumas superfícies.

Promover e incentivar o uso de máscaras

O uso de máscaras é medida essencial para evitar a disseminação do vírus. Máscaras caseiras, feitas de tecido, precisam ter pelo menos duas camadas de pano (ou seja, dupla face). Os materiais para confecção podem ser tecidos de algodão, tricoline e TNT, e as máscaras devem cobrir totalmente o nariz e a boca. Além disso, as máscaras devem ser trocadas quando estiverem úmidas e lavadas pelo próprio indivíduo, com sabão ou água sanitária, permanecendo de molho por cerca de 20 minutos.

No caso de uso de máscaras descartáveis, elas também devem ser descartadas quando úmidas. E, para todos os casos, é fundamental a orientação de que as máscaras são de uso individual e, por isso, jamais devem ser divididas ou compartilhadas.

A crise do coronavírus já impactou e seguirá impactando muitas empresas e a economia ao redor do mundo. Mas, assim como outras pandemias, esse período negativo vai passar. Enquanto isso não acontece, é importante que cada um faça a sua parte e tome os devidos cuidados para evitar a disseminação da doença.

Fonte Economídia – Ruhama Rocha