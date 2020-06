São João em casa com os shoppings Jardins e RioMar

22/06/20 - 16:08:41

Empreendimentos do Grupo JCPM compartilham dicas e sugestões para os festejos juninos e lojas trabalham em sistema de delivery

As homenagens aos santos juninos estão sendo diferentes neste ano. Cada um em sua casa, mas todos envolvidos em torno das celebrações a São João e São Pedro. Para ajudar as famílias a manterem a tradição, os shoppings Jardins e Riomar compartilham dicas de gastronomia, decoração e entretenimento em suas plataformas digitais e mais de 140 lojas operam em sistema de delivery levando seus produtos aos lares aracajuanos.

Nos sites www.shoppingjardins.com.br e www.riomararacaju.com.br e nos perfis do Instagram (@ShoppingJardins e @RioMarAracaju) e fanpages do Facebook (/JardinsAracaju e /RioMarAracaju), o público encontra sugestões para criar um mini arraial em casa, com delícias típicas, mesa decorada e playlist criada pela Dj Lôra Pauferro com sucessos de diferentes fases do forró, além de dicas de festas juninas on-line e orientações para proteger o lar e preservar a saúde da família.

Neste momento em que a orientação é manter o distanciamento social, mais de 140 lojas dos shoppings Jardins e RioMar operam em sistema de delivery ofertando diversos produtos que prometem deixar as homenagens a São João e São Pedro ainda mais alegres, belas e saborosas. Acessando os hotsites shoppingjardins.com.br/delivery e riomararacaju.com.br/delivery, o público encontra estabelecimento de diversos segmentos como alimentação, vestuário, calçados, acessórios, tecnologia, beleza, dentre outros.

Para adquirir quaisquer itens disponíveis, basta o consumidor acessar o atendimento remoto de suas lojas preferidas (via WhatsApp, site, Instagram, telefone ou aplicativo de entrega), selecionar os produtos desejados, efetuar o pagamento e recebê-los em casa.

