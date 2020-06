SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO TESTAM POSITIVO PARA O COVID-19

22/06/20 - 05:45:17

Em nota, a Prefeitura de São Miguel do Aleixo informou que no início da noite deste domingo (21), o núcleo Epidemiológico do município recebeu o resultado dos exames PCR realizados, onde os secretários municipais Marília Garcia (Saúde) e Rafael Brito (Administração) testaram positivos para o coronavírus (Covid-19).

Após sentirem os primeiros sintomas, eles realizaram o exame e aguardaram o resultado em isolamento domiciliar.

As pessoas que tiveram contato com eles nos últimos dias já estão sendo comunicadas, e todos passarão a ser monitorados e avaliados pela equipe de Saúde.

A secretária Marília seguirá em isolamento domiciliar, ela vem apresentando alguns dos sintomas, mais de forma moderada. Já o secretário Rafael Brito, conclui o isolamento amanhã, 22(vinte e dois), onde passará por avaliação médica. Vale salientar que o mesmo havia realizado o teste rápido por duas vezes e ambos deram negativo.

São Miguel do Aleixo passa a ter 16 casos confirmados do covid 19, 08 pessoas já foram curadas, 18 pessoas monitoradas, 17 suspeitos, 33 casos descartados e 62 pessoas foram liberadas do monitoramento.

Prefeitura de São Miguel do Aleixo