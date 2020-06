SENADORA VOTA A FAVOR DA SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS NA PANDEMIA

22/06/20 - 15:15:30

Solidária aos aposentados e pensionistas que figuram no grupo de risco da Covid-19 e que, neste momento, sofrem mais o impacto gerado pelos efeitos da doença, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) votou a favor do Projeto de Lei 1.328/2020 que suspende, temporariamente, o pagamento das prestações de crédito consignado em benefícios previdenciários, enquanto perdurar a calamidade do coronavírus.

“É um Projeto muito relevante. Especialmente neste momento, é preciso garantir aos idosos a condição de custear a devida alimentação e o tratamento médico, caso seja infectado pelo vírus. Como a maioria tem baixo rendimento, deve ser preservado para que possa arcar com possíveis necessidades urgentes”, afirmou a senadora.

Ela observou que, segundo informações do próprio Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), em março passado havia mais de 34 milhões de contratos ativos de empréstimos consignados, em todo o país. A maior parte desses contratos é formalizada mediante constantes e abusivos assédios de agentes financeiros aos idosos.

O PL, que agora segue para análise da Câmara dos Deputados, prevê a suspensão por quatro meses, sem que isso seja considerado inadimplência por parte do aposentado. O texto estabelece, ainda, que não serão cobrados multas, taxas, juros ou outros encargos durante a suspensão.

Fonte e foto assessoria