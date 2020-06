Setransp informa que o serviço foi reforçado inclusive com frota reserva

22/06/20 - 15:23:51

Diante da programação de retomada das atividades econômicas, o setor do transporte público coletivo de Aracaju está atento às alterações de demanda e vem intensificando os alinhamentos diários para operação do serviço junto ao Órgão Gestor, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) informa que o serviço foi reforçado inclusive com frota reserva nos horários de maior movimento e o acesso aos ônibus continua restrito a apenas pessoas com máscara. Assim como, os orientadores de embarque permanecem atuando nos Terminais de Integração conscientizando a todos sobre a importância do distanciamento nas filas.

Entretanto, o Setransp alerta quanto a necessidade de medidas que garantam a sustentabilidade do serviço de transporte, que também foi duramente afetado com a realidade de descompensação econômica, com uma queda de receita de 70% durante o período de pandemia, e continou a prestar o serviço com um custo de operação que não caiu na mesma proporção.

Setransp – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju