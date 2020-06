SUSPEITO É BALEADO APÓS TROCA DE TIROS COM TÁTICO NO SANTA MARIA

22/06/20 - 05:36:21

A Polícia Militar, através da Força Tática/1°BPM, apreendeu no sábado (20) uma arma de fogo após troca de tiros no Santa Maria.

Durante patrulhamento na região, os policiais receberam a informação que havia cinco elementos realizando disparos de arma de fogo no conjunto 17 de Março.

Após diligências, a guarnição conseguiu identificar dois suspeitos com as características conduzindo uma moto. Ao realizar a aproximação o garupa realizou disparo contra os policiais, que revidaram a injusta agressão e atingindo um dos suspeitos. O outro indivíduo conseguiu se evadir com o veículo.

Com o elemento baleado foi encontrado um revólver cal. 32 com duas munições deflagradas e uma intacta. O suspeito foi socorrido ao HUSE e seu estado de saúde era grave.