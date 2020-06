VEÍCULOS COLIDEM E DUAS CRIANÇAS FICAM FERIDAS EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

22/06/20 - 07:08:22

Um grave acidente envolvendo dois veículos de passeio deixou duas crianças feridas.

O acidente foi registrado por volta das 2 horas desta segunda-feira (22) quando dois veículos colidiram frontalmente na Rodovia das Indústrias em nossa Senhora do Socorro deixando todos os envolvidos feridos.

As informações passadas pelos policiais da CPTran são de que duas crianças estavam em um dos veículos e saíram bastante feridas do acidente, com muitos ferimentos no rosto, onde possivelmente não usavam os cintos de segurança e nem os equipamentos obrigatórios.

Fato que será apurado posteriormente.

Este fim de semana foram registrados pela CPTRAN, nove acidentes com 12 vitimas lesionadas e nenhuma fatalidade no trânsito da capital.

Fonte : CPTRAN