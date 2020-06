Aliança de oposição avança

Aconteceu ontem a reunião entre os presidentes dos partidos PSB, DEM e Patriotas, como fora noticiada pelo Faxaju Online, no domingo à noite. O encontro foi por vídeo conferência e a possibilidade do entendimento para formação de um bloco de oposição avançou muito e pode se consolidar em uma próxima conversa já agenda para segunda-feira. A formação da aliança não se discute, entretanto ainda não há decisão sobre chapa majoritária.

A estratégia a ser aplicada é que, dentro deste período, que vai de hoje até a próxima segunda, seja feita uma avaliação nas bases de cada um dos partidos, para consultar seus filiados, principalmente os candidatos a vereador, para que seja tomada uma decisão que não venha de cima para baixo, dando um toque de participação mais ampla dos filiados, democratizando a decisão.

Provavelmente, através de reuniões de diretórios municipais de Aracaju, os presidentes das siglas vão comunicar tudo o que aconteceu no encontro de ontem e ouvir a opinião do pessoal. Aparentemente não há muito que avaliar, mas qualquer que seja a posição, deve ser acatada para o encontro próximo, o qual deixará um esboço definido de como será a chapa majoritária, que, a olho nu, não oferece muito segredo para sua formação.

Os pré-candidatos estão postos: são Valadares Filho (PSD), delegada Georlize Teles (DEM) e a vereadora Emília Corrêa (Patriotas). Não se trata de quebra cabeça impossível de se montar em menos de um segundo. Como Emília já anunciou – e se mantém irredutível – que vai mesmo disputar a reeleição, a chapa está montada: Valadares a prefeito e Georlize à vice, ou vice-versa. O presidente do Patriotas, Uezer Mota Márquez, ainda está tentando convencer à Emília que ela deve disputar a Prefeitura, alegando o potencial de votos obtidos quando da sua candidatura a deputada em 2018. Mas ela resiste…

Com a avaliação de todos os partidos, dentro de mais uma semana, não será batido o martelo em torno da chapa pronta. As legendas vão trabalhar para atrair novos aliados e pensam no Avante, no PV e até no PSDB, que pode ficar aberto a uma conversa sobre o assunto, como dá um leve aceno o seu presidente regional, ex-senador Eduardo Amorim. E assim vai se formando o bloco para uma refrega com Márcio Macedo (PT), Danielle Garcia (Cidadania) e Paulo Márcio (DC) para disputar o segundo turno com o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT).

Mais abertura é dúvida

Comitê de Emergência do Governo avalia hoje, durante reunião, novo decreto sobre a flexibilização de mais setores do comércio. O quadro não é otimista para um avanço.

*** Uma das avaliações, feitas entre membros do Comitê, é o “alto crescimento de pacientes internados em enfermarias”.

Baixo isolamento

O governador Belivaldo Chagas, em conversa mais reservada, considerou isso “muito preocupante” e admitiu que seja fruto do baixo isolamento social.

*** Os festejo de São João e o de São Pedro, apesar de estarem proibidos, podem ser um desastre para o isolamento.

Já o jornalismo…

O ex-vice-prefeito de Aracaju, Silvio Santos (PT) diz nas redes: “acabei de ver no JN matéria produzida pela TV Sergipe sobre a pandemia em Aracaju”.

*** E mais: “Quem viu a matéria e não conhece os números do Covid por aqui, pensa que somos a Nova Zelândia dos trópicos”.

*** E conclui: “uma única certeza: o vírus está longe de acabar, já o jornalismo…”

Impor isolamento

O Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou ontem a competência de estados e municípios para tomar medidas contra Covid-19.

*** Por unanimidade, o Supremo decidiu que União não pode interferir em medidas de outros entes com competência.

Samuel não gostou

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) não gostou. Disse que Jair Bolsonaro ficou somente com a obrigação de mandar bilhões de reais, o resto é com governadores e prefeitos.

*** E lamenta: “Difícil governar este País com um STF deste…”

Sem manter contato

O ex-deputado Heleno Silva (Republicanos) disse ontem que o seu partido encontra dificuldade em conversar com o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT).

*** Diz que candidatos a vereador pelos Republicanos já estão se rebelando em relação a votar em Edvaldo, porque não há uma definição do prefeito em relação ao apoio.

*** – Há uma total falta de contato político com aliados, disse.

Não apoiará outro

Heleno Silva garante que, caso não fique com Edvaldo, o Republicanos não apoiará nenhum outro nome a prefeito de Aracaju.

*** Heleno admite que o partido tenha uma chapa a vereador forte e que pode eleger bons nomes à Prefeitura da Capital.

Dúvida no PSDB

O PSDB ainda não bateu o martelo em relação a uma composição com a pré-candidata Danielle Garcia (Cidadania) à Prefeitura de Aracaju. O partido pode tomar outro rumo.

*** Já o PL também não ficará com Danielle se a chapa for puro sangue, com Dr. Emerson como vice.

Sente-se alijado

Eduardo Amorim (PSDB) sente-se alijado do bloco, porque ninguém trata com ele sobre as eleições municipais de Aracaju.

*** Amorim teve conversa rápida com Valadares Filho (PSB) e marcaram outro papo para a próxima semana.

Menor crescimento

O líder do PT, Rogério Carvalho, diz que a verdade é que o Brasil em 2019 teve o menor crescimento dos últimos anos.

*** E mais: “A política neoliberal “BolsoGuedes” é um fracasso. A pandemia do coronavírus agrava uma economia que já estava doente.

Senado vai reagir

Rogério Carvalho disse, ainda, que o Senado Federal não vai assistir o Brasil ser vítima do vírus e da fome.

*** – Nós senadores, vamos fazer o que tiver ao nosso alcance para aprofundar as investigações sobre a prisão do Queiroz.

*** E mais: “Já tem um processo no Conselho de Ética sobre o Flávio [Bolsonaro] e vamos pedir andamento”, disse.

Aos 45 minutos

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que candidato a “vice é coisa pra se definir aos 45 minutos do segundo tempo”.

*** E acrescentou: “estamos tranquilos quanto a isso.”

Queiroz é vergonha

Sobre o Caso Queiroz, o deputado Fábio Mitidieri disse que uma pessoa como Queiroz estar solta era uma vergonha para nossas autoridades”.

*** Para ele, “sua prisão foi importante. Agora, vamos ver o que ele tem a dizer”.

Henri é candidato

O advogado Henri Clay, ex-presidente da OAB-SE, disse ontem que o seu partido, Rede Sustentabilidade, nem faz parte da base do governo: “não disputo pré-candidatura com Jorginho, Katarina ou qualquer outro nome”.

*** – A pretensão prioritária da Rede é lançar candidatura própria, em virtude da legitimidade política e densidade eleitoral comprovadas nas urnas das eleições passadas, em que obtive quase 110 mil votos, sendo o segundo mais votado em Aracaju para o Senado, com mais de 52 mil votos, disse.

Mesma cantilena

Henri Clay entra na onda da maioria dos políticos e sai com a mesma cantilena: “por causa da pandemia, essa possibilidade só deve ser definida no mês da convenção partidária”.

*** – Antes disso, eu me recuso a discutir. Estamos agora muito focados em preservar vidas e preocupados com o avanço exponencial do coronavírus, disse.

Uma boa conversa

Até o impossível – Clovis Silveira sugere: “Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível”!

Sem fogueira – O São João sem a fogueira fica mais triste e não se tem ideia de que alguma vai ser acesa. Pelo menos ontem não havia uma única para vender.

Fogo na favela – Uma pequena favela que fica no bairro Luzia é uma alegria só. Nos finais de semana tem baile fank e agora no São João o arraia vai até o São Pedro.

Bolsonaro apela – Visivelmente abatido, o presidente Jair Bolsonaro faz apelo para que governadores e prefeitos reabram o comércio.

Está difícil – Ex-marqueteiro de Crivella admite nas redes que é preciso autorização de milícias para fazer campanha em regiões do Rio.

Gaudêncio Torquato – desânimo, e o sentimento que atravessa corações de autoridades, governantes, presidente, profissionais liberais. O país está sem rumo.

Agradece emenda – Durante live com a senadora Maria do Carmos, o deputado Capitão Samuel agradece por emenda que irá beneficiar a instituição.

Dinheiro público – A Procuradoria-Geral da República está investigando o uso de dinheiro público no financiamento de grupos que promovem atos antidemocráticos.

Auxílio negado – Quem teve o auxílio emergencial negado, reclama da dificuldade de recorrer à Defensoria Pública da União.