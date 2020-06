BANESE CORRETORA DOA MAIS DE SEIS MIL TESTES RÁPIDOS AO SISTEMA DE SAÚDE

23/06/20 - 16:37:29

Seguindo iniciativa de empresas e de pessoas físicas que estão ajudando a combater o avanço do novo coronavírus (covid-19), a Banese Corretora de Seguros acaba de doar mais de 6 mil testes rápidos ao sistema de saúde público. A entrega aconteceu na manhã de ontem (22), na sede da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

A corretora, que faz parte do grupo Banese e oferece soluções de seguros diferenciadas e em parceria com as maiores companhias do mercado, investiu mais de 1 milhão de reais na aquisição dos testes. “Estamos nos somando nesse enfrentamento do covid-19, reforçando assim o nosso compromisso com Sergipe e nossos clientes”, afirma Kleber Teles Dantas, diretor Administrativo, Financeiro e de Tecnologia.

O grupo Banese já doou mais de R$ 5 milhões de reais para a compra de materiais e ajuda no combate à propagação do vírus. O dinheiro foi utilizado na compra de testes rápidos, máscaras e outras iniciativas.