BPRV INTENSIFICA OPERAÇÃO LEI SECA DURANTE O PERÍODO JUNINO EM TODO ESTADO

23/06/20 - 06:21:21

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), intensificou a Operação Lei Seca em todo o estado entre os dias 22 e 29 deste mês.

Mesmo com as medidas de isolamento social, por conta da pandemia do covid-19, o BPRv resolveu dar continuidade as medidas de prevenção de acidentes no trânsito durante o período junino. A fiscalização nas rodovias estaduais ocorre de maneira itinerante e com as bases de fiscalização localizadas em pontos estratégicos.

Para aumentar a segurança dos policiais militares e dos condutores de veículos em relação ao coronavírus, o comando da Corporação implementou medidas de higiene de acordo com as normas sanitárias vigentes.

Com isso, todos os policiais estarão equipados com luvas e máscaras; os aparelhos de etilômetros serão protegidos por embalagens plásticas e higienizados a cada uso; como de costume, os testes serão realizados com o uso de bicos descartáveis; bem como, serão disponibilizados álcool em gel 70% e água e sabão para a higienização das mãos.

A intenção do BPRv é evitar acidentes de trânsito e, simultaneamente, prevenir a disseminação do coronavírus durante o período junino.

Fonte e fotos: PMSE