Cabo Amintas cobra contratação dos enfermeiros do Hospital de Campanha

23/06/20 - 10:17:21

Na noite desta segunda-feira, 22, o vereador Cabo Amintas (PSL) apresentou mais uma live do seu programa “Nas Ruas”, divulgado em suas redes sociais. Conversou com uma enfermeira que representa um grupo de 80 profissionais selecionados para trabalhar no Hospital de Campanha de Aracaju, mas que até agora não foram convocados.

Amintas iniciou a live explicando que não mostraria o rosto da entrevistada, por motivos de segurança, para que ela não sofra nenhum tipo de perseguição por nenhuma autoridade. “Hoje temos mais um assunto sério que envolve o Hospital de Campanha. Tem uma hora que esse Hospital vai livrar gente do coronavírus e levar outros pra cadeia. O governo federal enviou R$ 88 milhões para Aracaju para o combate ao vírus, mas no Hospital de Campanha não tem nenhum leito de UTI e ainda faltam os profissionais. Esse é o nosso tema de hoje”, anunciou.

Em seguida, o parlamentar comentou que Aracaju está se tornando uma vergonha nacional por ser a única capital no Brasil em que a Prefeitura não fez nenhum leito de UTI.

A entrevistada, de codinome Maria, explicou que a Prefeitura lançou um edital de convocação imediata para 80 profissionais da enfermagem e mais cadastro reserva, sendo que até o horário da live foram chamados 24 enfermeiros, após um mês da seleção. “O edital saiu no dia 20/05 e como tinha caráter de urgência o cadastro ocorreu no dia 21/05. Cheguei ao local da seleção às 4h30 da manhã do dia 21, mas já estavam lá aproximadamente 70 pessoas, algumas chegaram às 23h da noite anterior, passamos a madrugada numa fila na rua sem segurança, na chuva, na esperança de um emprego. O edital dizia que a contratação seria por ordem de chegada e com contratação imediata. Foram distribuídas 150 senhas, os 80 primeiros foram colocados numa lista e nos disseram para esperar uma ligação logo em breve. Formamos um grupo no WhatsApp com todos que foram cadastrados, após 15 dias ninguém foi chamado e percebemos que fomos enganados”, revelou a enfermeira.

Cabo Amintas também recebeu outra denúncia que os hospitais da zona norte e sul de Aracaju estão superlotados para não enviar os pacientes da covid-19 para o Hospital de Campanha que possui 152 leitos simples, com apenas 30 deles ocupados. “Atenção Ministério Público, vou fazer mais uma representação aí, mais essa denúncia para vocês. Estão superlotando os outros hospitais e não estão levando os pacientes para o Hospital de Campanha que já gastou R$ 3 milhões inicialmente e agora o custo já chega aos R$ 9 milhões. Não consigo entender porque não contratam logo os profissionais da saúde que estamos precisando, as pessoas estão morrendo. Sergipe é uma vergonha no combate ao coronavírus, o Governador não faz nada além de mandar fechar tudo e o Prefeito não quer cuidar da saúde do povo”, declarou.

“Maria” que representou os 80 enfermeiros cadastrados fez um apelo à Prefeitura e a todas as autoridades que possam ajudar. “O que queremos é que se cumpra o edital. Passamos 5 anos estudando, queremos o emprego, passamos a madrugada na chuva, só queremos a contratação. Vemos que tem alguma coisa errada, assistimos todos os dias que os hospitais estão lotados, pessoas esperando pelo atendimento, por que não enviam os pacientes para o Hospital de Campanha que foi criado para isso? O que será que estão fazendo com o dinheiro do Hospital? No dia em que o Cabo Amintas fez a denúncia nas redes sociais sobre essa contratação dos enfermeiros começaram a chamar aos poucos, e hoje com a divulgação da live chamaram mais 10, já foram 24. Nós queremos esse trabalho, foi o que escolhemos para a vida, juramos ajudar e cuidar das pessoas. Queremos ser valorizados, pois fazemos parte da base do hospital”, disse “Maria”.

Para encerrar a live, Amintas reafirmou que pretende formalizar a denúncia para ajudar os enfermeiros cadastrados. “O Prefeito deveria estar apoiando esses profissionais, agradecendo a quem quer trabalhar arriscando a própria vida. E esse é o tratamento que Edvaldo Nogueira dá aos enfermeiros. Vou levar todos os detalhes dessa denúncia ao Ministério Público. O senhor, Edvaldo, pode começar a chamar os enfermeiros ou não terá paz”, avisou.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas