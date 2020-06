DELEGACIA DE ATENDIMENTO À MULHER CUMPRE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) cumpriram o mandado de prisão preventiva de Everaldo Miguel da Silva, 37. Em 2018, o suspeito torturou e agrediu a vítima, física e psicologicamente, além de ameaçá-la de morte. Ele foi preso nessa segunda-feira, 22, na cidade de Aracaju.

De acordo com as investigações, o suspeito estava sendo monitorado por meio de tornozeleira eletrônica. Porém, em abril do ano passado, foi detectado o desligamento do aparelho.

No mês de setembro de 2019, foi decretada a prisão preventiva dele. O suspeito foi detido e encontra-se à disposição do Poder Judiciário, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.