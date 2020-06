EM NOTA, PREFEITA DE LAGARTO, HILDA RIBEIRO REPUDIA “INFORMAÇÃO MENTIROSA”

A Prefeitura Municipal de Lagarto vem a público esclarecer e repudiar a informação mentirosa veiculada por um radialista local e alguns sites informando que a prefeita Hilda Ribeiro teria proibido a instalação de uma usina de asfalto do Grupo Maratá no município.

De maneira veemente, a Prefeitura garante que não existe nenhum documento oficial assinado pela chefe do Executivo Municipal de Lagarto proibindo a construção da referida unidade do Grupo Maratá. O que existe é um parecer técnico de uma secretaria municipal, de caráter preliminar, informando que a construção da usina no local requisitado vai de encontro ao Plano Diretor Municipal de Lagarto.

Lamentavelmente, este parecer técnico foi vazado para a imprensa e publicado como se fosse uma decisão definitiva da prefeita, o que é mentira. Este ato ilegal já está sendo apurado e será motivo de procedimento administrativo investigatório.

Portanto, convém ressaltar e esclarecer que não houve nenhuma decisão da prefeita Hilda Ribeiro em negar a autorização para a construção da usina de asfalto pelo Grupo Maratá. Até porque, a prefeita tem total interesse que a usina seja instalada na cidade e gere emprego, renda e incremento da economia local.

A Prefeitura de Lagarto lamenta ainda que opositores políticos tentem a todo custo, através de matérias mentirosas, atrapalhar e macular o trabalho desenvolvido pela atual gestão.

A Prefeitura de Lagarto e a prefeita Hilda Ribeiro lembram ainda que a relação mantida com a gestão, com a gestora e com Grupo Maratá sempre foi respeitosa e harmoniosa. A prefeita Hilda tem buscado sempre apoiar o crescimento do Grupo Maratá na cidade em diversas áreas de atuação, com ética e

Fonte e foto ascom prefeitura de Lagarto