Cultura junina no Estado: Energisa apoia São João da Gente Sergipana 2020

23/06/20 - 12:45:02

Projeto leva até a casa dos sergipanos momentos inesquecíveis que representam a cultura junina no Estado

Buscando sempre valorizar o artista sergipano, a Energisa tem investido em diversos projetos com o propósito de fomentar a cultura local e o acesso a entretenimento de qualidade aos cidadãos. No ano passado, ao lado da Prefeitura de Aracaju, a empresa foi responsável em manter viva a tradição de mais de 100 anos dos festejos da Rua de São João, concedendo o apoio que o evento necessitava para ser realizado. Neste ano, a concessionária se une ao Grupo Banese, por meio do Instituto Banese, e ao Governo de Sergipe, para apoiar o projeto São João da Gente Sergipana. O evento acontece nesta terça-feira (23), véspera de São João, e promete muita música, gastronomia, artesanato e homenagens.

A celebração do São João da Gente Sergipana é uma tradição há oito anos, sempre realizada no Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda, contando com a presença de um público diversificado e apaixonado pela tradição junina. Neste ano, em um formato diferente e sem a presença do público, a festa fará parte do programa “Sergipe: o país do forró”, exibido por um canal de TV local e nas redes sociais do Instituto Banese e Museu da Gente Sergipana. A programação será gravada e transmitida em um especial que a emissora exibirá no sábado, 27.

Mesmo à distância, o projeto busca salvaguardar as tradições, valorizar os artistas sergipanos e fortalecer a identificação do público com a sua cultura, no período mais tradicional do ano para os nordestinos. Toda a estrutura garantirá a necessária segurança aos artistas, através das medidas de distanciamento social e higienização adotadas pelos profissionais envolvidos na execução do evento.

No dia 23, o átrio do Museu da Gente Sergipana, transformado no Arraiá da Quarentena, receberá o concerto da Orquestra Sanfônica de Sergipe, com a participação especial da cantora Amorosa. Também será transmitida uma retrospectiva com momentos marcantes dos festejos juninos pelo Estado de Sergipe e homenagens a cantores que se tornaram símbolos do tradicional forró, além de apreciar e se emocionar com a queima do barco de fogo no Largo da Gente Sergipana.

