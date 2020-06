Fiscalização para evitar comercialização de fogos de artifício será intensificada

23/06/20 - 06:51:20

Representantes da Prefeitura de Aracaju e do Governo do Estado

estiveram reunidos na tarde desta segunda-feira, 22, na sede da Empresa Municipal de Serviços Urbanos, no Parque Augusto Franco (Sementeira), para alinhar ações intensificadas de fiscalização da comercialização de fogos de artifícios na capital.

Na ocasião, também houve discussão sobre o que recomenda o decreto municipal, publicado na última quarta-feira, 18, e a não liberação de autorizações, por parte da Prefeitura e Corpo de Bombeiros, para a venda desse tipo de produto.

Decreto

Neste novo decreto, a Prefeitura de Aracaju recomenda que a população não acenda fogueiras e solte fogos de artifício durante este ciclo junino por conta da pandemia do novo coronavírus. Essa recomendação está fundamentada no possível agravamento do quadro de pacientes com doenças respiratórias, principalmente a covid-19, causado pela da fumaça, o que pode ocasionar a lotação das unidades de saúde.

Participaram da reunião representantes da Emsurb, dos órgãos operacionais da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil.

