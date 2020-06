GESTORES DEVEM RESPONDER QUESTIONÁRIO SOBRE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19

23/06/20 - 05:00:28

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) encaminhou ofício aos gestores do Estado e dos municípios sergipanos informando-os de que foi disponibilizado nesta segunda-feira, 22, o questionário que trata da Atuação Nacional dos Gestores Públicos no Enfrentamento da Covid-19.

Para facilitar o acesso, a Corte sergipana disponibilizou o link do questionário em seu site, destacando que o prazo para preenchimento se encerrará no dia 6 de julho.

A iniciativa é parte de uma ação desenvolvida pelo Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), sob a coordenação do Tribunal de Contas do Município de Goiás (TCM/GO), cujo objetivo está em auxiliar a fiscalização dos TCs, além de disponibilizar publicamente as informações coletadas, fomentando o controle social.

“Esses dados proporcionarão a aferição do esforço das gestões em implantar ações que podem ser úteis ao enfrentamento das crises advindas da pandemia e, a partir disso, possibilitar a cada Tribunal a análise da pertinência de se planejar e executar ações em conjunto com os jurisdicionados”, comenta o conselheiro-presidente, Luiz Augusto Ribeiro.

Os questionários deverão ser respondidos por meio Sistema Nacional de Questionários Eletrônicos – COVID-19, denominado Sinaque, que objetiva realizar o levantamento e divulgação de dados nacionais sobre a atuação dos jurisdicionados dos TCs no período de pandemia.

Por meio do seu Sistema de Auditoria, o Sagres, o TCE/SE, além de informar aos gestores públicos sergipanos a disponibilização do questionário, também solicitou que seja designado um responsável para realizar o preenchimento.

Informações e foto TCE