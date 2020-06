Governo adapta entrega dos cartões Mão Amiga Cana 2020 às condições da pandemia

SEIAS e Banese mantém calendário de pagamento, com primeira parcela prevista para 29 de junho a 3.295 trabalhadores rurais

Os novos beneficiários do Mão Amiga Cana já estão recebendo seus cartões e senhas da edição 2020 do programa. Para evitar aglomerações, diante da pandemia da Covid-19, a entrega está acontecendo de forma diferente neste ano, estando restrita apenas aos 416 novos beneficiários do programa, que deverão fazer a retirada do cartão diretamente nas agências do Banco do Estado de Sergipe (Banese) dos municípios. Os antigos beneficiários utilizarão os mesmos cartões e senhas de 2019. No total, serão beneficiados 3.295 trabalhadores rurais na edição deste ano. O saque da primeira parcela do benefício estará disponível no próximo dia 29 de junho.

Para evitar aglomeração nas agências do Banese, foi organizada uma logística de datas para os municípios que possuem acima de 20 beneficiários ou que dependem de agências nos municípios de Laranjeiras, Maruim, Capela e Muribeca. Para estes municípios, foi feita uma listagem com datas e horários para grupos específicos de beneficiários. Receberam até a última sexta-feira, os beneficiários que utilizam as agências de Capela e Muribeca. Em Laranjeiras, a entrega foi até 22 de junho, no horário das 14h às 15h; já em Maruim, a entrega acontece em 23 de junho, também das 14h às 15h. Os novos beneficiários que utilizam agências nos demais municípios do programa podem retirar os cartões no expediente normal de cada agência.

O diretor de Inclusão Produtiva e Cidadania da SEIAS, Ricardo Mascarello, destaca que a edição deste ano passou por adaptações diante das recomendações de distanciamento social. “Na fase de cadastro, houve uma interlocução contínua com todos os 21 municípios envolvidos no programa. Devido à reclusão das pessoas e consequente lentidão no processo, prorrogamos por duas vezes o prazo para realização dos cadastros, de abril para maio. A etapa de entrega dos cartões do programa neste ano de 2020 também não terá reuniões com todos os beneficiários, como ocorreu nas edições anteriores. Importante destacar que, apesar das adaptações necessárias, conseguimos manter o cronograma para pagamento da primeira parcela, que inclusive foi antecipada para o dia 29 de junho”, explicou o diretor de Inclusão Produtiva e Cidadania da SEIAS, Ricardo Mascarello.

O programa Mão Amiga é realizado pelo Governo de Sergipe, através da secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social – SEIAS, com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – Funcep. Na edição 2020, o Governo de Sergipe investirá R$ 2.504.200,00 no pagamento aos trabalhadores rurais, que receberão o benefício dividido em quatro parcelas mensais de R$ 190. Este ano, serão contemplados pelo Mão Amiga Cana 20 municípios de atividade sulcroalcooleira em Sergipe: Capela, Santa Rosa de Lima, Japaratuba, São Cristóvão, Areia Branca, Maruim, Carmópolis, Rosário do Catete, Malhada dos Bois, Siriri, Nossa Sra. Das Dores, Capela, Japoatã, Pacatuba, Aquidabã, Laranjeiras, Riachuelo, Divina Pastora, Neópolis e Muribeca. Nao foram registradas inscrições no município de São Francisco.